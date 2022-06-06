موعد ومكان جنازة وعزاء والد المطرب رامي عياش

أعلن الفنان رامي عياش؛ موعد تشييع جنازة والده، بعد وفاته منذ قليل، كما أعلن مواعيد العزاء.



وكتب رامي عياش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "يصلي على جثمان والدي الراحل في الحادية عشرة قبل ظهر غدا يوم الثلاثاء في مسقط رأسه بعقلين في لبنان".

وتابع: "تقبل الأسرة التعازي بعد الدفن في بيت بعقلين من الساعة ٥ وحتي السابعة وتقبل التعازي يوم الاربعاء من الساعة الرابعة وحتي السادسة ويوم الخميس في دار الطائفة الدرزية من الساعة ١١ قبل الظهر وحتي الخامسة ".

وفاة والد رامي عياش:

توفى منذ قليل ؛ والد الفنان رامي عياش بعد صراع مع المرض .

وأعلن رامي عياش عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عن وفاة والده حيث نشر صورة له وكتب :" الله معك بيي حبيبي ".

رامي عياش ضيف حديث البلد :

حل البوب ستار رامي عياش، ضيفًا على برنامج "حديث البلد"- Talk of the town- الذي تقدمه الاعلامية منى أبو حمزة، ويخرجه المخرج باسم كريستو، عبر شاشة تليفزيون mtv.

وقدم رامي عياش، لأول مرة مقطع من أغنيته الجديدة، "حلوين حلوين" والتى سيفتتح بها نشاطه الفنى فى موسم الصيف.

أغنية حلوين حلوين، من كلمات أحمد راؤول، والحان رامي عياش، إنتاج شركة "مزيكا"، ومن المقرر تصويرها خلال أيام.

رامي عياش يتصدر التريند

والجدير بالذكر أن رامي عياش، تصدر التريند بعدما قام بنشر مقطع الأغنية على صفحاته الخاصة، على مواقع التواصل الاجتماعى، ويقول مطلع الأغنية:"حلوين حلوين مع بعض حلوين.. قمرين عاشقين.. لايقين رايقين وبشوق وحنين طيرين دايبين".