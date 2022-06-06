نجلاء بدر تسأل متابعيها عبر إنستجرام: إزاي أعالج البقع في وشي

شاركت الفنانة نجلاء بدر ، متابعيها فيديو جديد لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام عبر خاصية الاستوري.

وظهرت نجلاء بدر في الفيديو وهي تعاني من ظهور بقع في وجهها، وتسال متابعهيا "حد عارف أعمل إية عشان أعالجها بقالها شهرين في وشي ".

https://instagram.com/stories/naglaabadr_official/2854692495647684280?igshid=MDJmNzVkMjY=

وشاركت نجلاء بالمهرجان من خلال فيلم "النهاردة يوم جميل"، وعبرت عن اعتزازها وفخرها بعرض فيلم "النهارده يوم جميل" ضمن فعاليات الدورة 12 من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وإعجاب الجمهور الأوربي بالقضايا الجريئة التي ناقشها الفيلم.

النهاردة يوم جميل" بطولة باسم سمرة، وهنا شيحة، ونجلاء بدر، وأحمد وفيق،ومحمود الليثي،إخراج نيفين شلبي.

يعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه.