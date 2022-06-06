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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استدعاء الاتحاد للنواب.. غضب برلماني بعد انضمام لاعب الاسكواش إلى منتخب انجلترا

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا بحضور ممثلي وزارة الشباب واتحاد الاسكواش للوقوف علي أسباب انضمام لاعب الاسكواش محمد الشوربجي ،لمنتخب انجلترا .

واوضح رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، ان هناك حالة من الاستياء سيطرت علي جميع أعضاء لجنة الشباب ، وأكد البعض سيتقدمون بطلبات إحاطة ، حول أسباب تجنيس لاعب الاسكواش .

وأشار رئيس لجنة الشباب ، إلى أن اللجنة فتحت ملف التجنيس في وقت سابق عندما انضم أحد أبطال رفع الأثقال المصريين  لتمثيل دولة قطر ، مؤكدا أن خبر انضمام الشوربجي لمنتخب انجلترا كان صادما للجميع.


وأكد رئيس لجنة الشباب ، انه سيتم إعداد تقرير كامل حول الواقعة وفي حال  اكتشاف أي تقصير من المسئولين عن اللعبة في مصر ، سيتم محاسبة المسئول ، مشيرا إلي أن اللجنة ستناقش هذه الاشكالية في أقرب اجتماع لها.

الشباب والرياضة مجلس النواب رفع الاثقال وزارة الشباب محمود حسين لجنة الشباب والرياضة

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