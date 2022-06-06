استدعاء الاتحاد للنواب.. غضب برلماني بعد انضمام لاعب الاسكواش إلى منتخب انجلترا

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا بحضور ممثلي وزارة الشباب واتحاد الاسكواش للوقوف علي أسباب انضمام لاعب الاسكواش محمد الشوربجي ،لمنتخب انجلترا .

واوضح رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، ان هناك حالة من الاستياء سيطرت علي جميع أعضاء لجنة الشباب ، وأكد البعض سيتقدمون بطلبات إحاطة ، حول أسباب تجنيس لاعب الاسكواش .

وأشار رئيس لجنة الشباب ، إلى أن اللجنة فتحت ملف التجنيس في وقت سابق عندما انضم أحد أبطال رفع الأثقال المصريين لتمثيل دولة قطر ، مؤكدا أن خبر انضمام الشوربجي لمنتخب انجلترا كان صادما للجميع.



وأكد رئيس لجنة الشباب ، انه سيتم إعداد تقرير كامل حول الواقعة وفي حال اكتشاف أي تقصير من المسئولين عن اللعبة في مصر ، سيتم محاسبة المسئول ، مشيرا إلي أن اللجنة ستناقش هذه الاشكالية في أقرب اجتماع لها.