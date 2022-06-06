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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزيزة حلمي أول فنانة تجسد دور السيدة مريم العذراء

عزيزة حلمي
عزيزة حلمي

يصادف اليوم، الأثنين 6 يونيو، ذكرى ميلاد الفنانة عزيزة حلمي، والتي ولدت في بمثل هذا اليوم عام 1926 ورحلت عن عالمنا في 18 أبريل عام 1994 عن عمر ناهز الـ 64 عاما.

 

حياة عزيزة حلمي

تزوجت عزيزة حلمي، من الكاتب الروائي على الزرقاني ورزقا بولد توفى بسبب وعكة صحية شديدة وعاشت بعدها حياة مأسوية.

 

مسيرة عزيزة حلمي 

وبدأت عزيزة حلمي مشوارها الفني عام 1942، وشاركت في بطولة عشرات الأفلام منها المتمردة والملاك الظالم وأيامنا الحلوة والوسادة الخالية وحماتي قنبلة ذرية والمراهقات والشيماء وسقطت في بحر العسل.

برعت عزيزة حلمي في أداء دور السيدة مريم العذراء فى فيلم "حياة وآلام السيد المسيح" مع المخرج محمد عبد الجواد لتصبح أول فنانة تقديم هذه الشخصية على الشاشة.

يذكر أن من أشهر أدوار، عزيزة حلمي، على الشاشة "عدل السماء" و"القاتلة" و"ظلموني الناس" و"بلال مؤذن الرسول" و"حماتي قنبلة ذرية" و"يسقط الاستعمار" و"الوسادة الخالية" و"المتمردة" و"هذا الرجل أحبه". 

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