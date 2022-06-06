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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| تعليق الاتحاد المصري للإسكواش على تجنيس محمد الشوربجي.. الكهرباء: رفع العداد حال التأخر في سداد متأخرات الفواتير لأكثر من شهرين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم أبرزها :

قال عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، إن اللاعب محمد الشوربجي عاش في إنجلترا 16 عاما وقرر استكمال حياته هناك، معقبا: "قرر تكملة حياته في انجلترا".

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأزمة الإقتصادية الحالية غير مسبوقة، مؤكدا أنه يتم التعامل معها بقرارات غير مسبوقة  لتجاوزها.

قال الإعلامي أحمد موسى، إننا جميعنا نتفق على وصول الدعم لمستحقيه، مضيفا أن هناك أشخاصا يحصولون على الدعم وهم في الأساس لا يستحقونه.

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن كل المستشفيات والكوادر الطبية تعمل بكل جهد وتقوم بدور عظيم.

كشف هلال بدوي، مهندس زراعي، والد الطفلة المغتصبة في مدينة أشمون بالمنوفية، التفاصيل  التي تعرضت لها ابنته.

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن  دفع الفواتير إلكترونيا يساعد في عدم تراكم الفواتير على المواطن.

قال الدكتور ياسر مصطفي مدير معهد بحوث البترول إن هناك تواصل مباشر بين المعهد ومعظم شركات البترول من خلال تقديم خدمات ولدينا معامل مركزية على أعلى تقنيات لحل جميع المشكلات.

قال الإعلامي محمد الباز، إن المسئول الهندوسي الذي أساء للنبي؛ تافه وتحدث ببذاءة، لكن هو لم يهاجم الرسول، وإنما سخر من المسلمين.

خصص الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، فقرة للحديث عن قانون الأحوال الشخصية الجديد وتعديلاته.

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