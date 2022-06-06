أخبار الفن| وفاة والد رامي عياش.. تحذير قانوني لشقيق ياسمين عبد العزيز

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها ، تحذير قانوني لشقيق ياسمين عبد العزيز، وفاة والد رامي عياش خروج هلا رشدي من المستشفى، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

قررت إدارة مهرجان شنجهاي السينمائي " SIFF" إلغاء الدورة الـ25 من المهرجان، والذى كان مقررا في الفترة ما بين 10 إلى 19 يونيو الجارى، إلا أنه تم تأجيل الدورة الجديدة للعام المقبل 2023، وفقًا لما نشره موقع "screendail.

وأكدت إدارة مهرجان شنجهاي السينمائي أن إلغاء الدورة الـ 25 يرجع إلى سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في الصين، وبالتالي لن يتمكن القائمين على المهرجان من إقامته.

تقدمت اليوم جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة كوكب الشرق ام كلثوم رسميا ببلاغ للنائب العام يحمل رقم ٢٥٤٤٣ لسنة ٢٠٢٢ ضد كل من ناصر دويدار عضو اتحاد كتاب مصر والشاعر هشام الدشناوي رئيس اتحاد كتاب مصر بتهمة التشهير والسب والقذف في حق ام كلثوم.

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز منشورا جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعد أنباء انفصالها عن احمد العوضي.

وكتبت: “اللهم اني صبرت كما امرتني فعوضني كما وعدتني”.

توفى اليوم ؛ والد الفنان رامي عياش بعد صراع مع المرض، وأعلن رامي عياش عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن وفاة والده حيث نشر صورة له وكتب :" الله معك بيي حبيبي ".

أعلن الفنان رامي عياش؛ موعد تشييع جنازة والده، بعد وفاته منذ قليل، كما أعلن مواعيد العزاء.

وكتب رامي عياش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "يصلي على جثمان والدي الراحل في الحادية عشرة قبل ظهر غدا يوم الثلاثاء في مسقط رأسه بعقلين في لبنان".

تصدرت الفنانة السورية فرح يوسف التريند بعد تصريحاتها المثيرة للجدل عن رفض دخول زوجها الإسلام .

وكانت فرح يوسف لها العديد من الاراء حيث نشرت من قبل عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي تعليقاً عن اعتزال الفنان الأردني ​أدهم النابلسي​ الفن.

و كتبت فرح يوسف :” الفن مش حرام الحرام هو أن تفعل شيئاً ما مهما كان نوعه يسبب الأذى للنفس وللآخرين، كل إنسان هو سيد نفسه، وخياراته تعبر عنه و يتحمل مسؤوليتها وحده فقط، فاتركوا الخلق للخالق و الله يوفقك بحياتك”.

و تابعت فرح لتطلب من أدهم النابلسي التراجع عن قراره: “بتمنى ترجع بقرارك لأنك لسا بأول عمرك و بقمة عطاءك الفني، الفن إنسانية”.

نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام عبر خاصية الأستوري.

وعلقت بدرية طلبة: "العين فلقت الحجر وجات في الحلوين هما مش هيستغنوا عن بعض والصورة دية هتفضل موجودة"، وذلك بعد وجود أنباء عن أفصالهما.

تستعد الفنانة إليسا والفنان المغربي سعد لمجرد؛ لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات موسم جدة.

وقالت الصفحة الرسمية لموسم جدة عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «حفلنا الجاي في موسم جدة رح يجمع ملكة الإحساس إليسا والمعلم سعد لمجرد، وراح يغنون لنا أغنيتهم من أول دقيقة ولأول مرة في حفل يجمعهما 17 يونيو على مسرح موسم جدة، وقريب بنعلن عن موعد طرح التذاكر».

أصدر المحامي أشرف عبد العزيز، تحذيرًا لـ وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، من الزج بسم الأخيرة، واستخدامه في أحاديث أو حوارات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال المحامي أشرف عبد العزيز، في بيانه التحذيري: «يعلن ويحذر مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخذ الفنانة .. لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وانه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك».

خرجت الفنانة هلا رشدي، من المستشفى صباح اليوم الأثنين بعد خضوعها لعملية جراحية، مؤخرًا، في منطقة الظهر، بسبب مشكلات في بعض الفقرات.

حرص الفنان هاني شاكر على مواساة الفنان رامي عياش، بعد وفاة والد الأخير اليوم الأثنين 6 يونيو، وتشييع جثمان الفقيد ظهر غد الثلاثاء في لبنان.

وقال هاني شاكر، في بيان صادر من المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية طارق مرتضى: «ببالغ الحزن والأسي يشاطر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة الفنان رامي عياش لوفاة والده المغفور له باذن الله داعيآ من المولي أن يتغمد الفقيد برحمته وللأسرة الصبر والسلوان».