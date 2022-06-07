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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022

صدى البلد

يبحث المصريون، يوميا عن مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو 2022، 7 ذي القعدة 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.


مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق7 يونيو ، 7 ذي القعدة 1443 هجرية:
مواقيت الصلاة في القاهرة 
الفجْر: 3:09 ص
الشروق: 4:53 ص
الظُّهْر: 11:54 ص
العَصر: 3:30 م
المَغرب: 6:55 م
العِشاء: 8:27 م

مواقيت الصلاة في الجيزة   
الفجْر: 3:09 ص
الشروق: 4:54 ص
الظُّهْر: 11:54 ص
العَصر: 3:30 م
المَغرب: 6:55 م
العِشاء: 8:27 م

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 
الفجْر: 3:09 ص
الشروق: 4:56 ص
الظُّهْر: 11:59 ص
العَصر: 3:38 م
المَغرب: 7:03 م
العِشاء: 8:37 م


مواقيت الصلاة في جنوب سيناء
الفجْر: 3:00 ص
الشروق: 4:43 ص
الظُّهْر: 11:42 ص
العَصر: 3:16 م
المَغرب: 6:41 م
العِشاء: 8:13 م

 

مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 3:20 ص
الشروق: 5:00 ص
الظُّهْر : 11:54 ص
العَصر: 3:23 م
المَغرب: 6:48 م
العِشاء : 8:17 م

 

مواقيت الصلاة في أسوان
الفجْر : 3:24 ص
الشروق: 5:00 ص
الظُّهْر : 11:47 م
العَصر: 3:07 م
المَغرب: 6:35 م
العِشاء : 7:59م

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