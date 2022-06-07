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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد”، أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022.

 

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022: 


سعر طن حديد عز  18.170 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع

حديد بشاي بسعر 18.100 ألف جنيه للطن

حديد السويس للصلب بسعر 18.070 ألف جنيه للطن

حديد المصريين بلغ 18.070 ألف جنيه للطن

حديد العتال بسعر 17.800 ألف جنيه للطن

حديد سرحان بسعر 17 ألف جنيه للطن

حديد عطية بسعر  18 ألف جنيه للطن

حديد العشري بسعر 18 ألف جنيه للطن

حديد المراكبى سجل 18.070 ألف جنيه للطن

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 جاءت كالتالي:
أسمنت العربية المسلح 1178 جنيها للطن

أسمنت النصر 1200جنيها للطن

أسمنت المعلم 1163 جنيها للطن

أسمنت وادى النيل 1170 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1200جنيها للطن

أسمنت أسوان 1270 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1200 جنيه للطن

أسمنت السويس 1260 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1218 جنيها للطن

أسمنت السويدي 1205جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1160 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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