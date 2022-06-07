تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 7 يونيو

يقدم موقع “صدى البلد”، لقرائه أخبار الخدمات اليومية والتي من بينها أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة.

أسعار الخضروات:

هبطت أسعار الخضار وسجلت الطماطم 8 جنيهات، والبصل 3.5 جنيه والليمون 14 جنيها، والفلفل الألوان 15 جنيها، البطاطس 4 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات، الفلفل الرومي 7 جنيهات، الخيار 6 جنيهات، الجزر6 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، الكوسة 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

سجل الخوخ 7 جنيهات، البطيخ 10 جنيهات، الأناناس 3 جنيهات، المشمش 7 جنيهات.

وتواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.