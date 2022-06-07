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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

ووضعت الشرطة المصرية، أرقام الطوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.

ويأتي في مقدمة خدمات تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم الإسعاف 123

-رقم  خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم   مرور أكتوبر 38355532

-رقم    الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم   الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم  الحماية المدنية بالجيزة 37610258

126 ---- شرطة السياحة

128 ---- شرطة المرور

121 ---- طوارئ الكهرباء

129 ---- طوارئ الغاز

140 ----- دليل التليفون

أرقام تهمك رقم شرطة النجدة - رقم الإسعاف رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة

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