الحد الفاصل.. مُزارع يتعدى على عامل خمسيني ب مطواة في سوهاج

أصيب عامل في بداية الخمسينات من العُمر، بجرح طعني أسفل الإبط الأيسر، على يد مُزارع عشريني؛ إثر الخلاف القائم فيما ينهما على الحد الفاصل بين أرضهما الزراعية، بمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، مفاده ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو (الديب ع م- 50 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل)، مُصاب بجرح طعني أسفل الإبط الأيسر.

وبالانتقال والفحص وبسؤاله اتهم المدعو (محمد س ه ع- 23 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وإحداث إصابته؛ بسبب خلافات على الحد فاصل بأرضهما الزراعية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والآداه المُستخدمة "مطواة"، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.