عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحد الفاصل.. مُزارع يتعدى على عامل خمسيني ب مطواة في سوهاج

صدى البلد

أصيب عامل في بداية الخمسينات من العُمر، بجرح طعني أسفل الإبط الأيسر، على يد مُزارع عشريني؛ إثر الخلاف القائم فيما ينهما على الحد الفاصل بين أرضهما الزراعية، بمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، مفاده ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو (الديب ع م- 50 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل)، مُصاب بجرح طعني أسفل الإبط الأيسر.

شهيد السنابل الذهبية.. مصرع شيال صعقا بالكهرباء في سوهاج

مصرع مسن متأثرا بإصابته بجرح قطعي في الرقبة والنيابة تقرر تشريح الجثة

وبالانتقال والفحص وبسؤاله اتهم المدعو (محمد س ه ع- 23 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وإحداث إصابته؛ بسبب خلافات على الحد فاصل بأرضهما الزراعية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والآداه المُستخدمة "مطواة"، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

سوهاج الإبط مطواه جزيرة مزارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

تزوجت شخصا في الدقهلية.. الداخلية: العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

موضوعات متعلقة

مياه سوهاج تعلن مواعيد التظلمات للمتقدمين لمسابقة التوظيف رقم 1 لعام 2022

ترشيحاتنا

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

الكنيست الإسرائيلي يسقط قانون شرعنة الاحتلال في الضفة الغربية

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

سر طلب الفنانة آمال رمزي الحصول على لقب الدنجوان.. واسمها الحقيقي

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية 2022 بنسبة نجاح 74.77 %

تسريب نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2022 قبل اعتمادها رسميًا..والمحافظة: غير صحيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

الصحة الكندية: علينا التأهب لمواجهة أوبئة جديدة مثل جدري القرود والتهاب الكبد

فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

نادية رشاد: الرئيس السيسي بنفسه طلب إني أجسد دور والدته في الاختيار 3

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

أكثر من 23 ألف جنيه .. سعر مفاجئ لـ بدلة زوجة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ