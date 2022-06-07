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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الرى: رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات لإدارة المنظومة بنجاح

صدى البلد

عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية ، وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الإحتياجات الحالية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تستهدف توفير الإحتياجات المائية بكفاءة ، والتعامل الفورى لحسم أى شكاوى من المنتفعين.

وقام الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع بمتابعة الموقف المائى بمختلف إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ، والاطمئنان على جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارى بمختلف المحافظات.

ووجه  بالإستمرار فى رفع درجة الإستعداد خلال فترة أقصى الإحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح.

الجدير بالذكر أن أجهزة الوزارة تقوم بمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل.

ويتم عقد لجنة إيراد النهر بشكل دورى لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

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IMG-20220607-WA0008
IMG-20220607-WA0009
IMG-20220607-WA0009

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