ببعض التغييرات الغذائية.. يمكنك القضاء على الأرق نهائيا

قد يمنع الإصابة بالأرق على عدم القدرة على العودة إلى النوم مرة أخرى، وهو ما يجعل الشخص يشعر بالإرهاق عند الاستيقاظ من النوم، بالإضافة إلى ان النوم له تأثير كبير على الساعة البيولوجية وقدرة حرق الجسم للدهون.

تغييرات بسيطة تساعدك في القضاء على الأرق





وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أنه تختلف كمية النوم الكافية من شخص لآخر، ولكن يحتاج أغلب البالغين سبع إلى ثماني ساعات في الليلة، وقد يسبب الأرق في منع الأشخاص من الحصول على عدد ساعات نوم كافية.









وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، بأنه يمكن لتغييرات بسيطة في عاداتك اليومية أن تكون مفيدة في القضاء على الأرق، ومن أبرز هذه التغيرات ما يلي :

- تناول الكرفس :

ويعتبر تناول الكرفس من الخضروات التي يمكن ان تساعد في ضبط ضغط الدم، كما يساهم في تهدئة الأعصاب,



- الحصول على الكالسيوم :

وقد يساعد الحصول على الكالسيوم سواء كان من الأطعمة ا المكملات على إرتخاء العضلات والجهاز العصبي، ومن أكثر الأكلات الغنية بالكالسيوم اللبن والجبنة.

تغيرات بسيطة تساعدك في القضاء على الأرق



- تناول اللوز :

ويعتبر اللوز من المكسرات الغنية بالمغنسيوم، وهي تساعد على تنظيم ضربات القلب وتهدئة الجهاز العصبي والعضلات .



- الفلفل الرومي :

ويمكن لتناول الفلفل الرومي ان يساهم في تنظيم مستويات الأكسجين في الدم ، وذلك بفضل محتواه من فيتامين C، مما يساهم في الحصول على الاسترخاء خلال النوم .