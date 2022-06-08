اليوم.. كلية التربية جامعة عين شمس تناقش طرق حل المتباينات في الرياضيات

ينظم قسم الرياضيات بكلية التربية جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بالكلية سلسلة حلقات منفصلة تحت عنوان طرق حل المتباينات الدالية ذات المتغيرين "الرياضيات... " اليوم الأربعاء، وذلك فى الثانية بعد الظهر On line على مايكروسوفت تيمز.

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يذكر أن الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس نيابة عن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، كان قد استقبل وفداً أفريقيًا برئاسة البروفيسور بكري سعيد عثمان، رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية ورئيس جامعة السودان الدولية .

ضم البروفيسور إينوسينت أوجاه، رئيس الجامعة الفيدرالية للعلوم الطبية في أوتوكبو، والرئيس الوطني للاتحاد الطبي بنيجيريا، والبرفيسور النفاتي عليو عثمان، رئيس جامعة مدينة جومبي، والبرفيسورة إينوبونج إيكبيمي، عميد كلية العلوم الطبية في أويو وذلك لمناقشة سبل التعاون بين مجلس رؤساء الجامعات النيجيرية وجامعة عين شمس في مجال العلوم الطبية الأساسية والبحث العلمي لتقديم الدعم للجامعات النيجيرية.

ونسق اللقاء الدكتورة أماني عبد الله الشريف، مدير المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا ونائب رئيس جامعة عموم إفريقيا .

وشهد اللقاء من جامعة عين شمس الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة ، الدكتور أسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة هبه الله سعيد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ساميه عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية ومدير مكافحة العدوى بجامعة عين شمس ،الدكتور محمد الغنام مدير أكاديمية أمراض و جراحات القلب والأوعية الدموية بجامعه عين شمس ، الدكتور تامر عمارة أستاذ المخ والأعصاب و مدير العلاقات العلمية والدولية بكلية طب جامعة عين شمس و الدكتور هاني دبوس أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والمناظر بطب عين شمس.