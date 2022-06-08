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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

كذبت إدعائه.. هل تمنع سارة الطباخ محمد الشرنوبي من العمل قبل الحصول على إذنها؟

صدى البلد

لا يزال الصراع محتدما بين المطرب والممثل محمد الشرنوبي من جهة، والمنتجة سارة الطباخ من جهة أخرى، بعد أن رفض الشرنوبي استكمال تعاقده مع شركة إيرث برودكشن، ووصل الصراع للمحاكم، وبدأ كل طرف في الإدعاء بأن لديه حكما قضائيا لصالحه، يدعم موقفه.

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صدور حكم لصالح سارة الطباخ ضد محمد الشرنوبي

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محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

الشرنوبى: بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات

نشر الفنان محمد الشرنوبى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، يعلن فيه عن انتهاء فترة نزاعه مع المنتجة سارة الطباخ، وحكم المحكمة بانهاء عقده معها.

وكتب محمد الشرنوبى: “انا بقيت حر.. الحمدلله بعد ٣ سنين من النزاعات القضائية؛ والإساءة لسمعتى وتعطيل عملي، حكمت المحكمة لصالحي بانهاء عقدي مع شركة ايرث برودكشن للانتاج بحكم نهائي، ومليش أي علاقة ولا أي صلة تربطني بهذه الشركة.. شكرا للقضاء المصري وكل اللي وقفوا جنبي”.

بالمستندات.. سارة الطباخ تنفي كلام الشرنوبي

فور نشر الشرنوبي للتويتة، سارع محامي المنتجة سارة الطباخ، بنشر حكما قضائيا يكذب إدعاء الشرنوبي، مدعما بمستندات.

أصدرت محكمة إستئناف القاهرة حكما في الإستئناف المقدم من المطرب محمد الشرنوبي ضد المنتجة سارة الطباخ، وقررت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بجلسة 24/5/2022 أن العقد إذا إنعقد صحيحيا لازما نافذا ترتب عليه قوته الملزمة، ولا يعد تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن العقد سببا لإنحلاله في إلتزامات تقضي بتنفيذها، إلا أن ذلك يؤثر علي وجود العقد وكيانه، فيظل العقد قائما رغم تنفيذ كل ما ترتب عليه من إلتزامات ويقتصر الإنقضاء علي ما تم تنفيذه من إلتزامات دون أن يشكل ذلك أدني مساس بالعقد ذاته.

نقل الالتزامات الى «إيرث برودكشن»

وتابع الحكم، أنه قد تم الإتفاق علي تحويل هذا العقد بكافة حقوقه وإلتزاماته إلي شركة ذات مسئولية محدودة في أي وقت خلال هذا العقد، وقد تم الإتفاق علي أن يكون إسم الشركة إيرث برودكشن، وإعتبارا من تاريخ تأسيس الشركة فإن العقد المؤرخ 1/9/2017 يكون قد تم إنهائه ضمنا إعتبارا من هذا التاريخ مع بقاء سائر الحقوق والإلتزامات الناتجة عنه، فيما قبل الإنهاء قائمة وصحيحة لكل طرف حق المطالبة بها.

لهذا حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإنتهاء العقد المؤرخ 1/9/2017 إعتبارا من تاريخ إنشاء شركة إيرث برودكشن في 23/5/2018، وذلك علي النحو المبين بأسباب الحكم مع إلزام المستأنف بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

المحكمة: سارة الطباخ وكيلا حصريا للشرنوبي

وقال محامي الطباخ: نؤكد للجميع أن جميع الحقوق والإلتزامات المترتبة علي العقد المحرر بين المنتجة سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي، قد تم تحويلها بكل ما لها وما عليها من إلتزامات لشركة إيرث برودكشن، التي تمثلها المنتجة سارة الطباخ، ومن ثم فإن الشركة هي مازالت الوكيل الحصري لأعمال محمد الشرنوبي، طبقا للعقد وما جاء بالحكم سالف البيان.

المنتجة تتحرك لإيقاف الشرنوبي عن العمل

وأضاف: يعتبر هذا الحكم حاسما للنزاع بين الشرنوبي وسارة، ويحسم الصراع الدائر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات لصالح سارة الطباخ، ولايجوز لأي جهة أن تسمح له بالعمل إلا بموافقة سارة الطباخ.

وبالتالي حسمت الأخيرة الصراع، ولذلك سوف تتحرك ضده في النقابات الفنية لإيقافه عن العمل، وتطالبه بتنفيذ الحكم، وإعادة كافة المبالغ المادية التي تقاضاها خلال عمله في الأعوام السابقة بعيدا عن الشركة.

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