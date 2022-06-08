أحمد الكاس: أؤيد المدرب الوطني.. والظروف تعاند إيهاب جلال |فيديو

قال أحمد الكاس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه كان مؤيدًا لتعيين المدرب الوطني من البداية، مشيرًا إلى أن الظروف عاندت إيهاب جلال منذ تعيينه لتدريب الفراعنة، إلا أنه نجح في تحقيق الفوز في ضربة البداية أمام غينيا.

وأضاف الكاس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إيهاب جلال، تأثر بقلة التجمع منذ بداية تعيينه قبل خوض أول مباراة رسمية، فضلًا عن إصابة محمد صلاح، بعد موسم شاق، ليغيب اللاعب عن المواجهة المقبلة أمام إثيوبيا.

وأشار إلى أن المدرب الوطني يتفوق كثيرًا على الأجنبي، بغض النظر عن الأسماء، خاصة أنه يشعر بقيمة تمثيل بلاده، ضاربًا المثل بحسن شحاتة والراحل محمود الجوهري، اللذان حققا إنجازات عديدة لمنتخب مصر.

وشدد أحمد الكاس، أن كرة القدم فن تشبه عزف الموسيقي والنحت والرسم، موضحًا أن الإمكانيات الحالية جيدة لكنها ليست بنفس قوة إمكانيات الفترات السابقة، وهناك أكثر من لاعب مميز بالكرة المصرية على رأسهم أحمد رفعت وأحمد عبد القادر وناصر منسي.

واختتم تصريحاته، أن شيكابالا يذكره بنفسه عندما كان لاعبًا لكرة القدم وقبل اعتزاله، موضحًا أن شيكابالا كان يمكنه التواجد في مكانة مختلفة خاصة وأن إمكانياته تسمح له بذلك.