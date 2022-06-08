ملك البحرين يوجه رسالة تهنئة لنظيره الأردني

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني أبن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، بمناسبة عيد جلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب ملك البحرين في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه العاهل الأردني بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة .



وأشاد بعمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات.



