بفستان أسود قصير.. إطلالة جذابة لـ درة عبر انستجرام |شاهد

شاركت الفنانة درة، صورًا جديدة لها في أحدث ظهور عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت درة بإطلالة جذابة مرتدية فستاناً قصيراً باللون الأسود، كما تركت شعرها منسدلاً علي كتفيها، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيها.



يذكر أن درة، بدأت مشوارها الفني في مصر عام 2007 بظهورها فى دور صغير بفيلم "هي فوضى" مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، إلا أنها لم تحصل على الكثير من الوقت لتنطلق بقوة في السينما إذ قدمت في نفس العام بعد ذلك البطولة النسائية أمام حمادة هلال في فيلم الحب كدة"، وفى العام التالى قدّمت البطولة النسائية أيضاً أمام هانى سلامة في فيلم "الأولة فى الغرام"، وبعدها توالت مشاركاتها الفنية.