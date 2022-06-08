عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود قصير.. إطلالة جذابة لـ درة عبر انستجرام |شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة درة، صورًا جديدة لها في أحدث ظهور عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت درة بإطلالة جذابة مرتدية فستاناً قصيراً باللون الأسود، كما تركت شعرها منسدلاً علي كتفيها، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها..شاهد

درة تشارك متابعيها صورا جديدة من عطلتها الصيفية..شاهد


يذكر أن درة، بدأت مشوارها الفني في مصر عام 2007 بظهورها فى دور صغير بفيلم "هي فوضى" مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، إلا أنها لم تحصل على الكثير من الوقت لتنطلق بقوة في السينما إذ قدمت في نفس العام بعد ذلك البطولة النسائية أمام حمادة هلال في فيلم الحب كدة"، وفى العام التالى قدّمت البطولة النسائية أيضاً أمام هانى سلامة في فيلم "الأولة فى الغرام"، وبعدها توالت مشاركاتها الفنية.

 

أحدث أعمال درة أحدث ظهور ل درة أخبار درة اخر اعمال درة فستان اسود قصير إطلالة جذابة الفنانة درة الراحل يوسف شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

ديانا حداد بصورة من الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين

شوبير يعلن عدم مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

سكبت عليها الماء المغلي.. حبس أم وشقيقها لقتل ابنتها تعذيبا 4 أيام بالمنوفية

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

أين هو من لم الشمل .. شوبير يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي

أمن القاهرة يضبط المتورطين في واقعة قص شعر مواطن بسكين .. صور

ترشيحاتنا

8 جزاءات يجوز توقيعها على الموظف المقصر فى أداء عمله.. تعرف عليها

إبقاء الأسواق مفتوحة.. رئيسة المفوضية الأوروبية: أزور القاهرة الأسبوع المقبل للقاء السيسي.. فيديو

يهدر الحقوق ومبدأ تكافؤ الفرص.. الأزهر العالمي للفتوى: الغش في الامتحانات حرام

بعد إثارة الشوربجي للجدل.. بطل السومو إبراهيم عبداللطيف يرفض عروض 6 دول للتجنيس

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة امتناع الموردين عن تصحيح الإعلانات المضللة.. تفاصيل

سفيرنا في جوبا يبحث سبل تطوير التعاون الثنائي مع وزير خارجية جنوب السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهلا بالصيف.. موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط ومصر على خط النار

رعب كورونا.. انتشار سلالة جديدة تحملها الفئران بالسويد يثير قلق العالم

دراسة بفنلندا: تحذيرات خطيرة من تسبب حبوب منع الحمل في انتحار النساء

هل الحشيش مفيد صحيًا ومسكن للآلام.. الحكومة الأمريكية تقدم الدليل

فيديو

تخلص من والده وأشقائه .. تفاصيل إطلاق شاب النار على جميع أفراد أسرته

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ