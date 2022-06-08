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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تقرر زيادة عدد العمال من قطاع غزة بشكل فوري

إسرائيل تقرر زيادة
إسرائيل تقرر زيادة عدد العمال من قطاع غزة بشكل فوري

قررت السلطات الإسرائيلية زيادة حصة عمال قطاع غزة من التصاريح بواقع 3 آلاف تصريح جديد، ليرتفع بذلك العدد الكلي إلى 15 ألف تصريح، وفقًا لموقع القناة العبرية السابعة.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس، خلال تفقده "فرقة غزة" التابعة للقيادة الجنوبية، إن "بلاده بصدد زيادة فورية لتصاريح عمل الفلسطينيين من قطاع غزة داخل إسرائيل".

وأضاف جانتس: "نحن عازمون على توسيع السياسة الإنسانية المدنية بقطاع غزة، موضحًا، "حال تقدمنا إلى جانب الحفاظ على الهدوء، فسنكون قادرين على توسيع هذه السياسة".

وكانت إسرائيل قد منحت لنحو 12 ألف فلسطيني من غزة، تصاريح عمل، عقب تفاهمات تمت مع حركة "حماس"، بوساطة مصرية، في أعقاب جولة القتال الأخيرة في مايو الماضي.

ويعاني ما يزيد عن مليوني نسمة في غزة، من أوضاع اقتصادية متردية للغاية، جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 15 عامًا، ما تسبب بارتفاع نسب الفقر والبطالة.

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