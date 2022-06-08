صور ورسائل غرامية.. اعترافات ربة منزل متهمة بقتل زوجها في المرج

أدلت رية منزل متهمة بقتل زوجها بسبب علاقته العاطفية بفتاة أخرى واحتفاظه بصورها علي هاتفه المحمول باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.

وأوضحت المتهمة، أنها كانت تفتش في هاتف زوجها بالصدفة فوجدت صورا لفتاة ورسائل غرامية بينه وبين تلك الفتاة .

وأضافت المتهمة، أنها بمعاتبتها زوجها نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة فقام على أثرها المجني عليه بصفعها علي وجهها وهنا كانت تمسك سلاحا أبيض مفك في يدها فقامت بطعنه به في رقبته وصدره .

وأشارت المتهمة، إلى أنها لم تكن تقصد قتل زوجها مضيفة انها عندما رأته غارقا في دمائه تركته وذهبت الي منزل شقيقها غاضبة ولم تكن تعلم أن ضربتها لزوجها بالمفك ستقضي عليه وظنت انه سيذهب للمستشفى للعلاج وفوجئت أنه توفي .

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوفاة شخص يعمل مقاولا بعد إصابته بطعنات عقب التعدى عليه بسلاح أبيض فى المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.