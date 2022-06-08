حالة الطقس.. الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل

حالة الطقس.. أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد سوف تشهد أجواء شديدة الحرارة نهارا على جميع الأنحاء، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس سوف تكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، حارة على السواحل الشمالية، ويكون معتدل خلال فترات الليل.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بالإكثار من تناول السوائل، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فى ساعة الذروة من الساعة (١٢ ظهرا حتى الساعة ٣ عصرا).

وتشهد حالة الطقس اليوم، الأربعاء، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس اليوم، حارا على السواحل الشمالية نهارا، بينما خلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدلا على كافة الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم، نشاطا للرياح على مناطق بالسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25

السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 23

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 27

شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 26

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد عن حالة الطقس، فإن درجات الحرارة سوف تواصل ارتفاعها على جميع الأنحاء، حتى بداية الأسبوع المقبل، لتستمر الأجواء شديدة الحرارة نهارا على كافة أنحاء البلاد.