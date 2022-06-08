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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة بكافة الأنحاء والقاهرة تسجل 36 درجة

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم، الأربعاء، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يكون الطقس اليوم، حار على السواحل الشمالية نهارا، بينما خلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدل على كافة الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25
السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 23
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 27
شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 26
جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد عن حالة الطقس، فإن درجات الحرارة سوف تواصل ارتفاعها على كافة الأنحاء، حتى بداية الأسبوع المقبل، لتستمر الأجواء شديدة الحرارة نهارا على كافة أنحاء البلاد.

ومن المتوقع، أن تتعرض مصر لموجة شديدة الحرارة، خلال اليومين المقبلين، قادمة من دول الخليج، بعد تأثرها بمنخفض الهند الموسمي، الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، قد تصل على بعض الدول العربية إلى 50 درجة مئوية، ولكن شدة الحرارة في مصر سوف تكون أقل حدة من الخليج، نظرا لمرور المنخفض على البحر المتوسط قبل دخوله البلاد.

الطقس الطقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد

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