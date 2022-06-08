رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية بمعاهد دسوق.. صور

واصل الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ متابعته لسير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، في خامس أيامها، من داخل مجمع لجان إدارة دسوق التعليمية الأزهرية للبنين والفتيات، للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بهذه اللجان.



ونوه رئيس المنطقة، خلال جولته على توفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم كافة سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح، وحرص على مناقشة مع الطلاب حول محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها.

كما شدد على منع الغش نهائياً والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها.

كما شدد فضيلته على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.



وأشار رئيس المنطقة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجهها، والتعامل معها بشكل فوري.



يذكر أن اليوم الخامس لامتحانات الثانوية الأزهرية أدى فيه طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم بمادة القرآن الكريم.

FB_IMG_1654686238079

FB_IMG_1654686235706

FB_IMG_1654686233265

FB_IMG_1654686230760

FB_IMG_1654686225254

FB_IMG_1654686220572