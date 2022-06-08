الطاقة الذرية: إيران بدأت تثبيت أجهزة متطورة في منشأة نطنز النووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن إيران بدأت في تثبيت أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز النووية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-6 في مجموعة واحدة في محطة تخصيب تحت الأرض في منشأة نطنز تماشيا مع خطة أعلنت منذ فترة طويلة لكنها تعتزم الآن إضافة مجموعتين أخريين من هذا القبيل.

وأضافت: "في 6 يونيو 2022 ، تحققت الوكالة من أن إيران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي من طراز IR-6 في سلسلة واحدة سالفة الذكر أعلنتها إيران مسبقا للوكالة".

وأشارت إلي أن تثبيت الاثنين الإضافيين لم يبدأ بعد.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية يوم الأربعاء إنها عطلت بعض كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التي تراقب مواقعها النووية بعد أن اتهمت دول غربية طهران بعدم التعاون.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، تم الإعلان عن هذه الخطوة بعد أن قدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة قرارا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوجيه اللوم إلى إيران.

وينظر إلى هذا الاقتراح، وهو أول خطوة من نوعها منذ يونيو 2020، على أنه علامة على نفاد صبر الغرب المتزايد تجاه إيران بعد توقف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 في مارس.

وقالت إيران إن الكاميرات المنفصلة كانت تعمل "كبادرة حسن نية" خارج اتفاق الحماية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.