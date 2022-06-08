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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة المنتج محسن علم الدين

فيفي عبده تقدم واجب
فيفي عبده تقدم واجب العزاء

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى وفاة المنتج محسن علم الدين، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكان من أبرز الحضور الفنانة فيفي عبده، ورانيا فريد شوقي، وريم البارودي، والفنان تامر عبد المنعم، وأشرف زكي، ووفاء عامر ونرمين الفقي، والسيناريست محمد حفظي وعمرو محمود ياسين، وغيرهم.

وفاة محسن علم الدين

رحل عن عالمنا صباح الأحد 5 يونيو، المنتج الكبير محسن علم الدين، بعد فترة من الصراع مع المرض. 

جنازة محسن علم الدين 

وشيع بعد ظهر يوم الأحد 5 يونيو، جثمان المنتج محسن علم الدين من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بحضور الأهل والاقارب.

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وفاء عامر نرمين الفقي عمرو محمود ياسين المنتج محمد العدل المنتج الكبير محسن علم الدين وفاة محسن علم الدين حمود ياسين المنتج الراحل محسن علم الدين الراحل محسن علم الدين

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