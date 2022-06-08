نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة المنتج محسن علم الدين

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى وفاة المنتج محسن علم الدين، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكان من أبرز الحضور الفنانة فيفي عبده، ورانيا فريد شوقي، وريم البارودي، والفنان تامر عبد المنعم، وأشرف زكي، ووفاء عامر ونرمين الفقي، والسيناريست محمد حفظي وعمرو محمود ياسين، وغيرهم.

وفاة محسن علم الدين

رحل عن عالمنا صباح الأحد 5 يونيو، المنتج الكبير محسن علم الدين، بعد فترة من الصراع مع المرض.

جنازة محسن علم الدين

وشيع بعد ظهر يوم الأحد 5 يونيو، جثمان المنتج محسن علم الدين من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بحضور الأهل والاقارب.

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