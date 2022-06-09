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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للفتيات.. معلومات لا تعرفها عن متوسط الطول عند البنات

للفتيات ..معلومات
للفتيات ..معلومات لا تعرفها عن متوسط الطول عند البنات

يختلف متوسط الطول بالنسبة لـ البنات حسب مكان ولادتها ونشأتها، بالنسبة للمرأة التي نشأت في الولايات المتحدة ، يبلغ متوسط الطول حاليًا 5 أقدام و 4 بوصات.
وتم الإبلاغ عن هذا من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وينطبق على البنات فوق سن العشرين، وفي الوقت نفسه يبلغ متوسط الطول للرجال من نفس العمر في الولايات المتحدة حوالي 5 أقدام و 9 بوصات.
وقد تفسر التغذية والعوامل الصحية الأخرى اختلافات الطول بين مختلف السكان ، وقد يكون لبعضها حدود للارتفاع المحتمل، قد تؤثر الهجرة أيضًا على هذه المعدلات، وفقا لموقع  medicalnewstoday .

 

حقائق سريعة عن متوسط الطول عند البنات


كل دولة لديها طرق الإبلاغ الخاصة بها، لا يوجد متوسط عالمي لطول المرأة.
الارتفاع يعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل.
في المتوسط ، الرجال أطول من النساء في جميع أنحاء العالم.

تطور الطول عند النساء
يتغير شكل الجسم وحجمه مع مرور الوقت، على سبيل المثال كان متوسط طول المرأة في الستينيات 5 أقدام و 3 بوصات ووزنها حوالي 140 رطلاً، يبلغ متوسط وزن المرأة الآن 168 رطلاً ، مما يدل على زيادة قدرها 28 رطلاً.
زاد متوسط الطول للنساء في الولايات المتحدة بمقدار بوصة واحدة فقط خلال نفس الفترة ، مما يشير إلى أن الوزن يزداد أسرع بكثير من الطول.
 

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