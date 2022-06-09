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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب نهضة بركان: موسيماني من الكبار الذين لهم تاريخ عريض بالقارة السمراء

مدرب نهضة بركان
مدرب نهضة بركان

كشف الكونغولي فلوران إبينيجي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي عن كواليس لقاءه مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في الدورة التدريبية الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف برو".

 

وأوضح مدرب نهضة بركان عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أنه تواصل مع موسيماني بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بنتيجة 0-2.


وأكد مدرب نهضة بركان أن موسيماني من المدربين الكبار الذين لهم تاريخ عريض في القارة السمراء موضحاً أن علاقته رائعة بالمدير الفني للأهلي وكان الحديث بينهما ودياً في دورة رخصة الكاف.

 

وأشار إلى أن مباراته ضد المصري كانت صعبة وقوية في الكونفدرالية الأفريقية مؤكداً أن معين الشعباني مدرب المصري له تاريخ كبير في القارة السمراء.

 

وواصل المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي أن هناك إجراءات خاصة بالترشح للحصول على دورة تدريبية تابعة للاتحاد الأفريقي "كاف برو"، موضحا أنه ترشح لهذه الدورة عن طريق الاتحاد المغربي لكرة القدم.

 

وشدد على أن الاتحاد المغربي وجه الدعوة لمدربين أفارقة خارج المغرب في النسخة الماضية لهذه الدورة عام 2019 ومن بينهم حسن شحاتة، موضحا أن هذه الدورة أطلقها الكاف للمرة الأولى عام 2019 ويتم استكمالها مرة أخرى.

فلوران إبينيجي نهضة بركان المغربي بيتسو موسيماني كاف نهائى دورى أبطال إفريقيا الوداد المغربي

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