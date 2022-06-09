مناقشة القضايا والمشاكل التي يعاني منها المواطنون بقرى الحسنة بشمال سيناء

ناقش سعد البغدادي رئيس مدينة الحسنة، شمال سيناء، في اجتماعه مع سكرتيرى قرى مركز الحسنة، و مديرى الإدارات الداخلية ، ومديرى الإدارات الخارجية أهم القضايا والمشاكل الأساسية التي يعاني منها المواطنون بقرى مركز الحسنة وذلك بحضور محمد أحمد سكرتير المجلس.

حيث ناقش جميع المشاكل المتعلقة بمياه الشرب داخل القرى وآلية توزيعها على الأهالي بصفة دورية ومنتظمة، لضمان عدالة التوزيع كما وجه بضرورة إشراف سكرتير القرية بصفة شخصية لعملية توزيع المياه لضمان أخذ كل مواطن حقه عن طريق الحصة التى تصرف له .

كما وجه سكرتيرو القرى بضرورة متابعة جميع اعطال الكهرباء بكل قرية ومتابعة توزيع زراعة الأعمدة التى تم تزويد القرى بها لإنارة التجمعات التابعة ، والتواصل المستمر مع هندسة كهرباء الحسنة لإصلاح الأعطال والربط المستمر مع مجلس المدينة.

واستمع رئيس المركز والمدينة إلى جميع المشاكل التى تواجه الوحدات الصحية بالقرى حيي تم المطالبة بمداومة الأطباء فى تخصصات مختلفة وتزويد الصيدليات الخاصة بالوحدات الصحية بالأدوية بصفة مستمرة.

وطالب رئيس المدينة ، بضرورة عمل متابعة يومية على الوحدات الصحية بالقرى للتأكد من وجود الاطقم الطبية لخدمة جميع المرضى من المواطنين حرصاً صحة وسلامة الجميع.

ووجه إلى ضرورة ضبط منظومة العمل داخل الادارات والتواصل المستمر بين الادارات الداخلية والخارجية لضمان الدقه فى العرض، بما يضمن مصلحة العمل ، والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي من أجل تلبية احتياجات المواطنين ٠

تحصيل المتأخرات

كما طالب رؤساء القرية بضرورة تحصيل كافة المتأخرات من إيرادات الإسكان ومتحصلات الآبار من المنتفعين وتسديدها بصفة منتظمة حفاظاً على المال العام ٠

واعطي رئيس المركز والمدينة تعليمات مشددة بضرورة متابعة ملف التراخيص وعدم السماح بالبناء المخالف بدون ترخيص والرجوع للإدارة الهندسية بمجلس المدينة حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية ويتعرض البناء للإزالة.

و التواجد والتواصل بصفة مستمرة مع المواطنين للتعرف علي المشاكل الفعلية ومعرفة احتياجات المواطنين بالقرى والتأكد من تقديم جميع الخدمات لكل مواطن فى كافة القطاعات ٠

وطالب ، بحصر جميع متطلبات كل التجمعات التنموية، ودراسة الوضع بالداخل متابعة جميع الإصلاحات التي تتم بالتجمعات استعدادا لتسليمها



فصول محو الأمية

كما وجه بضرورة فتح فصول محو اميه بكل قرية .. حيث تم تقديم شرح كامل لكيفية انشاء فصول محو الأمية والأوراق المطلوبة لذالك وأيضاً العائد المادى الذى يعود على منشأ تلك الفصول ٠

وفى نهاية الاجتماع طالب رئيس مدينة الحسنة، بمتابعة كافة الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن ، والعمل على حلها ، بما يضمن تسهيل سبل الحياة على المواطن بجميع قرى المركز والمدينة ٠

