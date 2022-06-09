تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم الخميس وعيار 21 يسجل 1002 جنيه

تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، في ظل تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1848 دولارًا، وسط ترقب صدور بيانات عن الوظائف التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، قد تؤثر على سياسة الاحتياطي الاتحادي بشأن رفع سعر الفائدة.

أسعار الذهب اليوم الخميس

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات لتداول الذهب والمجوهرات عبر شبكة الانترنت، إن أسعار الذهب شهدت تراجعًا بقيمة 3 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، إذ سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1002 جنيه، في ظل تراجع طفيف في سعر تداول الاوقية بالبورصة العالمية.

أضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1145 جنيهًا، وسجل عيار 18 مستوى 859 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 801