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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج جذاب.. تارا عماد تتألق في احدث ظهور

تارا عماد
تارا عماد

شاركت تارا عماد جمهورها بأحدث إطلالة لها، ونشرت صورة جديدة من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

و ظهرت تارا عماد  في الصورة بمكياج جذاب ، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

 

وكشفت الفنانة تارا عماد عن طريقة تعاملها مع انتقادات مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف رأت تعليقات الجمهور على مسلسل سوتس النسخة العربي الذي شاركت به في الموسم الرمضاني .

وقالت تارا في تصريحات لـ"صدى البلد": لا أرد على الانتقادات وخاصة على السوشيال ميديا ولكن أقرأها وأحاول أن أفهم رأي الناس وفي البداية كنت أعرف أن هناك انتقادات وخاصة المهووسين بالمسلسل الأصلي ولكن بعدما شاهدوا المسلسل المصري أحبوه وشعروا أنه له روح مختلفة .

تارا عماد التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الفن رمضان أحدث ظهور

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