عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم ألميريا السابق.. تقارير: ليفربول يتوصل لاتفاق مع نونيز في أغلي صفقة

داروين نونيز
داروين نونيز

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، توصل نادي ليفربول الإنجليزي لاتفاق مع الأوروجواياني داروين نونيز مهاجم بنفيكا البرتغالي، على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وبحسب صحيفة “ ذا أثلتيك” البريطانية، فأن نونيز وافق على الانتقال لـ ليفربول، لكن اللاعب لم يوقع على أي عقود حتى الآن، كذلك أكدت الصحيفة عدم وجود اتفاق بين الناديين بخصوص مهاجم منتخب أوروجواي.

 

وأضافت الصحيفة أن الصفقة من المتوقع أن تتم مقابل 100 مليون يورو، ليكسر بها ليفربول سقف تعاقداته كون اللاعب الأوروجواياني سيصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي، حيث أراد بنفيكا 80 مليون يورو لبيع اللاعب إضافة لـ 20 مليون يورو متوقفة على أداء اللاعب ونتائجه مع الريدز.

 

وكان نونيز انتقل لـ بنفيكا عام 2020 قادمًا من ألميريا الإسباني مقابل 24 مليون يورو، على أن يحصل فريقه السابق على 20 % من قيمة بيعه مستقبلًا.

 

وسجل نونيز البالغ من العمر 22 عامًا 34 هدفًا مع بنفيكا الموسم المنقضي في 41 مباراة بمختلف المسابقات.

ليفربول الانجليزي ليفربول داروين نونيز نونيز منتخب اوروجواي بنفيكا البرتغالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

عيب| مفيدة شيحة: عروس كفر الدوار فتحت هي وجوزها قناة على يوتيوب

المشدد 15 سنة لـ محمود شعبان في قضية الجيش الحر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

غير مضرب عن الطعام.. الداخلية تسلم النيابة العامة فيديوهات زنزانة علاء عبد الفتاح

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

زيزو.. إيهاب جلال يستقر على خليفة محمد صلاح بتشكيل المنتخب أمام إثيوبيا

موضوعات متعلقة

بلجيكا تكتسح بولندا 6-1 وهولندا تفوز على ويلز في دوري الأمم الأوروبية

زوجة موسيماني: المدرب خاض 94 مباراة مع الأهلي ولم يهزم في 88% منها

تقارير: فيفا يقرر استبعاد الإكوادور من كأس العالم

بوكايو ساكا يفوز بجائزة أفضل لاعب في أرسنال لموسم 2021-2022

قرعة الموسم الجديد للدوري الإسباني 23 يونيو

رومانو: ليفربول يستعد لعرض 80 مليون يورو للتعاقد مع داروين نونيز

السنغال تفوز على رواندا في تصفيات أمم أفريقيا بهدف ماني

إيطاليا تفوز على المجر 2-1 في دوري الأمم الأوروبية

ترشيحاتنا

أبو جبل وأفشة أساسيان.. إيهاب جلال يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

بوتين: أي دولة لا تضمن سيادتها فهي مستعمرة.. ويستحيل عزل روسيا

نفاد تذاكر ودية منتخب مصر وكوريا الجنوبية

خاف عليه.. ضبط أب كبل نجله المعاق بجنزير داخل غرفة بالجيزة

الأقوى في مصر | 50 شركة بـ قيم تسويقية 28.5 مليار دولار

النشرة الدينية| 25 مليون جنيه حصيلة مبيعات صكوك الأضاحي.. وأسماء الفائزين بمسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

مطعم يكتب رواتب العمال في قائمة الطعام لهذا السبب

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

فيديو

تصريحات موسيماني وزوجته تُعجل بالرحيل.. ماذا قال وما علاقة مانويل جوزيه ؟ فيديوجراف

كاميرا في الحمام.. القصة الكاملة لواقعة تصوير السيدات داخل مطعم بالساحل الشمالي

حزن في بورسعيد على الطفل مروان.. والده المدمن قتله لرفضه شراء مخدرات|فيديوجراف

كيف تتعامل مع درجات الحراره المرتفعه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ