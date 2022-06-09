نجم ألميريا السابق.. تقارير: ليفربول يتوصل لاتفاق مع نونيز في أغلي صفقة

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، توصل نادي ليفربول الإنجليزي لاتفاق مع الأوروجواياني داروين نونيز مهاجم بنفيكا البرتغالي، على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة “ ذا أثلتيك” البريطانية، فأن نونيز وافق على الانتقال لـ ليفربول، لكن اللاعب لم يوقع على أي عقود حتى الآن، كذلك أكدت الصحيفة عدم وجود اتفاق بين الناديين بخصوص مهاجم منتخب أوروجواي.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة من المتوقع أن تتم مقابل 100 مليون يورو، ليكسر بها ليفربول سقف تعاقداته كون اللاعب الأوروجواياني سيصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي، حيث أراد بنفيكا 80 مليون يورو لبيع اللاعب إضافة لـ 20 مليون يورو متوقفة على أداء اللاعب ونتائجه مع الريدز.

وكان نونيز انتقل لـ بنفيكا عام 2020 قادمًا من ألميريا الإسباني مقابل 24 مليون يورو، على أن يحصل فريقه السابق على 20 % من قيمة بيعه مستقبلًا.

وسجل نونيز البالغ من العمر 22 عامًا 34 هدفًا مع بنفيكا الموسم المنقضي في 41 مباراة بمختلف المسابقات.