عبد العال لجمال علام: اختار المناسب.. أنت ولا رميت أوت ولا رفعت كورنر

وجه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، رسالة إلى إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب رضا عبد العال في تويتة له: “أنا بس هسأل سؤال أنت ايه مؤهلاتك يا عم جمال علام علشان تبقى رئيس اتحاد الكورة فى مصر دانت لا رميت اوت ولا رفعت كورنر ولا شوط ضربة جزاء ياراجل، علشان كدا بنقول حط الراجل المناسب هيجبلنا الراجل المناسب”.

وعلم صدى البلد من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام استقر على إقالة إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بعد الهزيمة التى تعرض لها المنتخب أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين.

وكان الاتحاد قد دعا لعقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات مباراة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ووجه جمال علام رئيس اتحاد الكرة الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع هام لمناقشة أسباب الهزيمة والإطلاع على تقرير إيهاب جلال المدير الفني للفريق، على أن يتم اتخاذ عدد من القرارات الفورية.

مباراة مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب إثيوبيا على نظيره منتخب مصر 0/2، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، على ملعب بينجو الدولي، بعاصمة مالاوي ليلونجوي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار العام المقبل.

سجل هدفي إثيوبيا كل من داوا هوتيسا في الدقيقة 21، وشيمس بيكلي في الدقيقة 39.