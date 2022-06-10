شاهد.. كارثة إنسانية تهدد حياة الآلاف من أهالي الغربية بسبب بلاعات الموت.. صور

محافظ الغربية يوجه بتعجيل استكمال مشروعات الصرف الصحي حفاظا على صالح المواطنين

شهدت قري مركز بسيون بمحافظة الغربية استمرار للأزمة وناقوس خطر يهدد حياة عشرات الآلاف من الأسر والعائلات بسبب كارثة إنسانية ترتب عليه وجود بلاعات الصرف الصحي المكشوفة بدون عطاءات فضلا عن تعطل مشروعات الصرف الصحي علي مستوي قري كوم عبده وقرانشو وصالحجر وسط تجاهل كافة الجهات التنفيذية بديوان المحافظة وقطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

ورصدت "صدي البلد" المأساة الإنسانية بعدما سقط أكثر من ٦ أشخاص ضحايا في بلاعات الصرف الصحي تتراوح أعمارهم السنية ما بين "8_45" سنوات الأمر الذي أصاب الأهالي بحاله من الوجع والحزن بسبب فقدان ذويهم داخل بلاعات "الموت" المكشوفه طوال 3 أشهر .

"ربنا يحفظ عيالنا من اخطار الموت .. تعبنا كتير من الاستغاثات والشكاوي إلي غرف العمليات بمجلس الوزراء وديوان محافظة الغربية للمطالبة باستكمال مشروعات الصرف الصحي المتعطلة منذ 8 سنوات علي الأكثر " بتلك الكلمات التقط خيط الحديث المواطن حسين الاشقر أحد أهالي قرية قرانشوا لافتا أن الأهالي جمعوا توقيعات وارسلوا فاكسات للانقاذ حياه أبناءهم وذويهم من طلاب المدارس والكليات والمعاهد مؤكدا بقوله "اصعب حاجه في الدنيا انك تشوف والدكم بيموتوا قدام عينيك بسبب بيارات الصرف الصحى بسبب انبعاث الغازات والروائح الكريهه" .

في المقابل أكدت خلود عطية إحدي فتيات قرية صالحجر بمركز بسيون أن مشروعات الصرف الصحي والوصلات المنزلية دون المستوي وغير مطابقة للمواصفات القياسية كونها معطله ولم يتم تشغيلها علي رغم من تركيبها طوال 6 أشهر الماضية علي حد قولها .

واستشهدت المواطنة أن قرية كفر كوم عبده فقدت 4 رجال من خيره شبابها حال قيامهم بتطهير إحدي بيارات الصرف الصحي وتم تشييع جثامينهم في مشهد جنائزي مهيب حتي مثواهم الاخير بمقابر أسرهم خلال 10 ايام الماضية .

وحذرت "عطيه" من ازمه فشل شبكات الصرف الصحي التي تهدد أمن وحياة الاطفال والسيدات والرجال حال ذهابهم إلي أعمالهم اليومية للقضاء حوائجهم مناشدة محافظ الغربية بسرعه التدخل للاتمام مشروعات الصرف الصحي علي مستوي قري مركز بسيون وتحسين خدمات المقدمه للمواطنين .

في المقابل أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلي الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بالضرورة التنسيق الكامل مع اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام محافظة بمخاطبة كافة الجهات المشرفة على تنفيذ مشروعات الصرف الصحي واستكمالها علي وجه السرعه حفاظا على صالح العام للمواطنين .

كما حذر محافظ الغربية في تصريح شديد اللهجه بقوله "مصلحة المواطن اولا وحياته فوق ما شىء والمقاول الذي سيتقاعس في تنفيذ مشروعات سيتم سحب إسناد وتنفيذ المشروعه منه وتغريمه بالقانون ".

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