وفاة عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الأسبق

توفى منذ قليل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الأسبق، الذى تولى منصبه منذ عام 2018 حتي ديسمبر 2019.



ونعى المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية، عبر صفحته الرسمية، الوزير السابق عمرو نصار، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى الأخ والصديق المحترم المهندس عمرو نصار وزير الصناعة السابق.. أشهد الله تعالى أني لم أرى منك إلا كل أدب واحترام وإخلاص وتفاني و روح مرحة ونصيحة خالصة.. اللهم اغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك بلا حساب برفقة حبيبك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.. الله يرحمك ويغفر لك يا صديقى، نسألكم الدعاء والفاتحة".