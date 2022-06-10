لقطات تجسسية جديدة لمرسيدس GLA بعد الفيس ليفت

تجري مرسيدس بنز عملية تجميل لطرازها من فئة GLA التي تنتمي لسيارات الكروس أوفر الصغيرة .
وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، تمكن المصورين من التقاط صورا أولية لنموذج اختبار من "مرسيدس بنز GLA" الجديدة بعد التحسينات الأخيرة، كانت المركبة قيد التطوير في هذه الصور بالقرب من مصنع لصناعة السيارات في شتوتغارت ، ألمانيا.
بالمقارنة مع سيارة مرسيدس GLA الحالية ، يبدو أن هذه النسخة تحتوي على مصابيح إضاءة أكثر بساطة بلا تعقيدات كما أنها أكثر استدارة، تأتي الشبكة الأمامية بتكوين شبه منحرف أكثر وضوحًا مع كون الجزء العلوي أقصر من الجزء السفلي. في المقابل ، فإن التصميم للشبكة أكثر بيضاوية، من الملاحظ أيضا أن الشعار الذي يتوسط أنف السيارة يبدو بحجم مضاعف عن الحجم في الموديل الحالي، وتذهب التكهنات أن التغيير بسبب احتوائه على مستشعرات خاصة بالقيادة الذاتية وأدوات مساعدة السائق.
تتميز الشفة السفلية في الواجهة الأمامية لمرسيدس GLA هذه بفتحة شبه منحرفة. بناءً على شكل النموذج الحالي ، من المتوقع أن يكون نسخة الإنتاج التجاري والتصميم الفعلي أكثر تعقيدًا مع توفير مساحة لمصابيح الضباب و عناصر التصميم الأخرى في الزوايا.
يغطي التمويه المصابيح الخلفية فقط، وعلى الأرجح هذا الغطاء لأنها تحصل على تغيير في بصمة الضوء بالرغم من الحفاظ على شكل المصابيح.
تعطينا هذه الصور لمحة فقط عن عجلة القيادة داخل المقصورة. التغييرات الداخلية ما زالت لغزا بلا حل، إذا استرشدنا بما حدث مع موديلات مرسيدس الأخرى المحدثة، فإن تحديثات نظام المعلومات والترفيه ممكنة.