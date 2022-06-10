نبيل الحلفاوي عن لاعبي المنتخب: لا يتقنوا التمرير ولا الاستلام ولا التسديد

علق الفنان نبيل الحلفاوي، عن أزمة منتخب مصر بعد الهزيمة من اثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الافريقية".

وكتب على تويتر: "‏فقدان الشغف له نفس تأثير الإجهاد. لا تتقن التمرير ولا الاستلام ولا التسديد.. لكن عموما أيا سيكون المدرب لاعبونا يحتاجون لتخصيص نصف وقت التدريب على الأقل لإتقان هذه الأساسيات من الحركة مش عيب.. لا تنفيذ لأية خطط أو تكتيك أو هجمات منظمة أو مرتدة إلا بإتقانها وتنفيذها بلا معاناة".

خسر منتخب مصر أمام إثيوبيا، بهدفين دون رد، اليوم الخميس، في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وهذه أول خسارة لمنتخب مصر أمام إثيوبيا منذ عام 1989، أي منذ 33 عاما بعدما خسر منتخب الفراعنة أمام إثيوبيا في ذهاب تصفيات أمم أفريقيا، بهدف دون رد.

ويتذيل منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته برصيد ثلاثة نقاط بفارق الأهداف مع أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالرصيد ذاته إثيوبيا، مالاوي، غينيا على الترتيب.