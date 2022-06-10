نجيب ساويرس ينعى عمرو نصار: كان رجلا قمة في الأدب والذوق والأخلاق

نعى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الأسبق، الذي وافته المنية مساء أمس الخميس.

وكتب على تويتر: "مش معقول كنا لسه في مكالمة من اسبوع …..الله يرحمه رجل جميل قمة في الادب و الذوق و الاخلاق".

وشغل نصار منصب الأمين العام للمجلس التصدير للصناعات الهندسية، والمستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة "MCV" لصناعة المركبات، كما شغل منذ يناير 2012، منصب نائب رئيس مجلس تصدير السلع الهندسية وهو المجلس الاستشاري لوزير التجارة الخارجية والصناعة المصري الذي يهدف إلى تنمية الصادرات المصرية في قطاع المنتجات الهندسية.

عمل نصار مستشار تطوير الأعمال في كل من شركة Sony (Professional broadcast ) ، General Electric اكسون موبيل، وآي آي آر المملكة المتحدة ودبي، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات المصرية الأميك خلال الفترة من 2008 حتى 2012.