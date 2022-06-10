عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

صدى البلد

اقترح الفنان نبيل الحلفاوي، تشكيل لجنة لاختيار مدير فني جديد للمنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك عبر حسابه على تويتر.

وكتب نبيل الحلفاوي: “‏عندي اقتراح يساعد في اختيار المدرب المصري.. ما اظنش حد هيوافق عليه، المنتخب عنده ماتشين في سبتمبر واحد على أرضنا وواحد خارجها، وبعدين نفس الحكاية في مارس، ما نكلف من دلوقت حسام بماتشين سبتمبر ونكلف علي ماهر بماتشين مارس، وبناء عليه يتم اختيار من يستمر من خلال لجنة تضم أساتذة النقد والتحليل مثلا.. الأستاذ حسن المستكاوي والأستاذ خالد بيومي والدكتور طه اسماعيل ومن الشباب مثلا أحمد عز و... هذا مجرد مثال، ويمكن أن تخصص نسبة لتصويت الجماهير”.

txt

نبيل الحلفاوي عن لاعبي المنتخب: لا يتقنوا التمرير ولا الاستلام ولا التسديد

txt

خالد بيومي: مرض منتخب مصر مزمن يحتاج إلى البتر

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي، عن أزمة منتخب مصر بعد الهزيمة من اثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الافريقية".

وكتب على تويتر: "‏فقدان الشغف له نفس تأثير الإجهاد. لا تتقن التمرير ولا الاستلام ولا التسديد.. لكن عموما أيا سيكون المدرب لاعبونا يحتاجون لتخصيص نصف وقت التدريب على الأقل لإتقان هذه الأساسيات من الحركة مش عيب.. لا تنفيذ لأية خطط أو تكتيك أو هجمات منظمة أو مرتدة إلا بإتقانها وتنفيذها بلا معاناة".

منتخب مصر الفنان نبيل الحلفاوي المدير الفنى للمنتخب منتخب خالد بيومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-6-2022.. تعرف عليها

الذهب يواصل الهبوط.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 4 جنيهات جديدة

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

اتحاد الكرة يقترب من إقالة إيهاب جلال

انخفاض كبير في أسعار الذهب.. والنفط يتراجع

ندى ضحية إهمال طبي بالمنوفية.. دخلت لإجراء عملية كحت فخرجت جثة هامدة

ترشيحاتنا

التموين تزف خبرا سارا: مد تسجيل الهواتف على البطاقات للشهر المقبل| فيديو

قرار سعودي بـ تخفيض أسعار الحج 2022 .. تفاصيل

منحكمش على مدرب من تاني مباراة | برلماني يدافع عن إيهاب جلال

النشرة الدينية.. هل الموت يوم الجمعة ينجي من عذاب القبر؟.. وكيف نحول كلمات النبي إلى برنامج حياة؟

خطيب المسجد الحرام: استعيذوا بالله من إخوة بينهم شحناء وعداوة وبغضاء

قرية البضائع تحبط تهريب عملات أثرية داخل طرود سبح وملابس | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

فيديو

مشكلات في الجهاز الهضمي.. تعرف على أضرار تناول الخيار

ماذا قال رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري عن توأمة الأهلي ولقاء الخطيب.. فيديوجراف

زيادة 5 جنيهات.. أسباب ارتفاع أسعار الجبن المثلثات والألبان| فيديوجراف

على رأسهم عبدالواحد السيد.. قضايا من لاعبين سابقين ضد نادي الزمالك (فيديوجراف)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ