نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

اقترح الفنان نبيل الحلفاوي، تشكيل لجنة لاختيار مدير فني جديد للمنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك عبر حسابه على تويتر.

وكتب نبيل الحلفاوي: “‏عندي اقتراح يساعد في اختيار المدرب المصري.. ما اظنش حد هيوافق عليه، المنتخب عنده ماتشين في سبتمبر واحد على أرضنا وواحد خارجها، وبعدين نفس الحكاية في مارس، ما نكلف من دلوقت حسام بماتشين سبتمبر ونكلف علي ماهر بماتشين مارس، وبناء عليه يتم اختيار من يستمر من خلال لجنة تضم أساتذة النقد والتحليل مثلا.. الأستاذ حسن المستكاوي والأستاذ خالد بيومي والدكتور طه اسماعيل ومن الشباب مثلا أحمد عز و... هذا مجرد مثال، ويمكن أن تخصص نسبة لتصويت الجماهير”.

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي، عن أزمة منتخب مصر بعد الهزيمة من اثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الافريقية".

وكتب على تويتر: "‏فقدان الشغف له نفس تأثير الإجهاد. لا تتقن التمرير ولا الاستلام ولا التسديد.. لكن عموما أيا سيكون المدرب لاعبونا يحتاجون لتخصيص نصف وقت التدريب على الأقل لإتقان هذه الأساسيات من الحركة مش عيب.. لا تنفيذ لأية خطط أو تكتيك أو هجمات منظمة أو مرتدة إلا بإتقانها وتنفيذها بلا معاناة".