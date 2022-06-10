عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اللي تستقل بيه يغلبك| مبروك عطية يوجه رسالة بعد هزيمة المنتخب

مبروك عطية
مبروك عطية

عقب الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على هزيمة المنتخب المصري في تصفيات الأمم الإفريقية أمام إثيوبيا بهدفين دون رد.

اتحرق دمنا

وقال مبروك عطية تعقيبا على عبارة “اتحرق دمنا” من خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" إلهي ما يحرق دمكم وتلاقوا رغيف تاكلوه، أو ابنكم يتفوق في الثانوية، إلهي ما يحرق دمكم والميه تنقص، الكرة ليها أهلها والمتخصصين، لكن عندي نور نبوي الناقة بتاعت سيدنا النبي عمرها ما اتسبقت، فجه أعرابي في يوم فدخل معاه سبق فسبقها فأثر ذلك في الصحابة، فماذا قال النبي: حق على الله ألا يرفع شيء في هذه الدنيا إلا وضعه".

وأكمل مبروك عطية: “السابق بيتأخر وده هدي نبوي، وكان العرب زمان أوي قالوا حكمة جرت على ألسنتهم: ”قد تسبق العرجاء الركب"، فمادام الأمر وارد فلا تحرق دمك.

وشدد مبروك عطية: جدتك كانت بتقول: "اللي تستقل بيه يغلبك"، مشيرا إلى أن هناك أمور من شأنها أن تخفف من الحزن وهي كثرة الصلاة على النبي أو فعل خير.

يا أيها السادة الموت أجل وكلنا ميت

عقب الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على رواية إحدى المُغسلات بشأن بكاء فتاة أثناء الغُسل، مشيراً إلى أن المُغسلة وجدت صعوبة في نزع الملابس فاستعانت بصديقتها وحاولت نزع ملابسها هي وصديقتها بعد طلوع الروح وجدوها أثناء الغُسل تبكي.

وقال مبروك عطية خلال مقطع فيديو عبر “يوتيوب”، تحت عنوان: "حكاية المُغسلة التي رأت جثة تبكي خلال الغُسل": “هو مش بكاء.. دي دمعة أو 2 محبوسة عند الاحتضار”، مشيراً إلى أن العلماء فسروا حدوث ذلك بأنه إما لمرض المتوفى وآلامه، فيبكي وهو على قيد الحياة وأثناء ذلك صعدت روحه وظلت الدمعتين عالقتين في عينه، ما يجعلهما ينزلان عند الغسل، أما التفسير الثاني، أن يكون بكاء المتوفي لآلام طلوع روحه من جسده».

وتابع مبروك عطية: «أما إن ميت يبكي لأ.. ولما الأم جات وعيطت البنت زادت بكاء دي من تأليفك أو البت لسه صاحية ممتتش"، مشيراً إلى أن الميت لا يشعر بمنع حوله بإجماع علماء المسلمين بحسب قوله: "اللي حواليه يعيطوا لا يشعر.. اللي حواليه يزغرطوا لا يشعر".

ووجه عطية نصيحة للمغسلة أن تتقي الله ودينه وألا تفتن الناس بما يرونه، فليس هناك حقيقة لبكاء الميت أو حتى إحساسها بمن حولها، فيا أيها السادة الموت أجل وكلنا ميت".

مبروك عطية الداعية الاسلامي هزيمة المنتخب المصري تصفيات الأمم الإفريقية الصلاة على النبي العرب بكاء الميت الغسل الحياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-6-2022.. تعرف عليها

الذهب يواصل الهبوط.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 4 جنيهات جديدة

لأول مرة.. علاج جديد لمرضى السرطان بنسبة فاعلية 100%| فيديو

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

مروان صلاح.. 90 ثانية تضع حارس الأهلي السابق على أعتاب بايرن ميونخ

القاهرة 43 درجة.. الأرصاد: ذروة الموجة شديدة الحرارة| غدا

ترشيحاتنا

راتب 6 أشهر .. فولكس فاجن تفاوض موظفيها بروسيا بسبب العقوبات الغربية

ليفربول في ورطة.. تقارير: محمد صلاح قد ينضم إلى برشلونة بنهاية تعاقده

دعاء إذا رددته يوم الجمعة قضيت لك 100 حاجة

اللي تستقل بيه يغلبك| مبروك عطية يوجه رسالة بعد هزيمة المنتخب

أخبار السيارات| فورد تدرس طرح برونكو بأوروبا.. BMW تعلن رسميا طراز M2 2023 آخر موديل بنزين.. وكاديلاك تكشف عن مشروعها الخارق GTP

دعاء آخر ساعة يوم الجمعة لقضاء الدين ومغفرة الذنوب والزواج.. بـ10 أدعية تنجو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

بتاخد مصروف 3 آلاف جنيه في الأسبوع.. قصة يارا دلوعة بابي

مشكلات في الجهاز الهضمي.. تعرف على أضرار تناول الخيار

ماذا قال رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري عن توأمة الأهلي ولقاء الخطيب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ