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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جثة فتاة تبكي أثناء غسلها .. ومبروك عطية يفسر | فيديو

مبروك عطية
مبروك عطية

عقب الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على رواية إحدى المُغسلات بشأن بكاء فتاة أثناء الغُسل، مشيراً إلى أن المُغسلة وجدت صعوبة في نزع الملابس فاستعانت بصديقتها وحاولت نزع ملابسها هي وصديقتها بعد طلوع الروح وجدوها أثناء الغُسل تبكي.

يا أيها السادة الموت أجل وكلنا ميت

وقال مبروك عطية خلال مقطع فيديو عبر “يوتيوب”، تحت عنوان: "حكاية المُغسلة التي رأت جثة تبكي خلال الغُسل"،  بنتي موصياني أن أغسلها يوم تموت، فازدادت الميتة بكاءً لبكاء أمها ثم هدأت مع هدوء أمها"، مضيفاً: “هو مش بكاء.. دي دمعة أو 2 محبوسة عند الاحتضار”، مشيراً إلى أن العلماء فسروا حدوث ذلك بأنه إما لمرض المتوفى وآلامه، فيبكي وهو على قيد الحياة وأثناء ذلك صعدت روحه وظلت الدمعتين عالقتين في عينه، ما يجعلهما ينزلان عند الغسل، أما التفسير الثاني، أن يكون بكاء المتوفي لآلام طلوع روحه من جسده».

وتابع مبروك عطية: «أما إن ميت يبكي لأ.. ولما الأم جات وعيطت البنت زادت بكاء دي من تأليفك أو البت لسه صاحية ممتتش"، مشيراً إلى أن الميت لا يشعر بمنع حوله بإجماع علماء المسلمين بحسب قوله: "اللي حواليه يعيطوا لا يشعر.. اللي حواليه يزغرطوا لا يشعر".

ووجه عطية نصيحة للمغسلة أن تتقي الله ودينه وألا تفتن الناس بما يرونه، فليس هناك حقيقة لبكاء الميت أو حتى إحساسها بمن حولها، فيا أيها السادة الموت أجل وكلنا ميت".

أيهما أفضل قيام الليل أم الصدقة ؟

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الصدقة أفضل من قيام الليل مستدلا بحديث القرآن عمن يطلبون التأخير يوماً أو يومين فيتصدقون، ثم يموتون، لافتا إلى أن التنازل عن الدين في حالة تعثر المدين يعد صدقة وهو تفريج لكربة يفرج بها الله تعالى عن عباده.

وأشار مبروك عطية إلى أنه يجوز لمن استدان ألفاً أن يدفعها اثنتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الأداء، مستدلاً بمن استدان ببكر “جمل صغير”، وعند الأداء لم يجده فأمره النبي بأن يعطيه جملا.

وأكد مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر ، أن العلة في دفع شبهة الربا هو عدم حضور الشرط من عدمه عند الاتفاق كما يطلب الدائن من المدين أن يرد ماله مضاعفا، موضحا أن المستريح ومن يعطيه المال يقع عليهما الإثم، مشيرا إلى فتوى الشيخ الراحل محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر التي قال فيها إن من سعى إلى تحريم البنوك فقد سعى لتخريب اقتصاد الأمة.

البنك أصبح ضرورة لا ترفيه

وأكد مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر على شاشة ام بي سي مصر:"البنك أصبح ضرورة لا ترفيه، لو واحد عنده قرشين في البنك وهو أستاذ في الاستثمار حرام عليه يحطهم في البنك، صنايعي يشغل ورشة، مبينا قيمة المال في الاسلام وأن القرآن لم يعنى بشيء قدر المال".

وشدد على أن من مظاهر عناية الإسلام بالمال الحض على الكسب الحلال واستثماره، وقد أوصى الوصي باليتيم واستثماره ، ونهى عن إعطاء السفهاء الأموال، العناية بالمال واجبة وضياعه مكروه عند الله.

وبين مبروك عطية أن هناك حديث "حق المسلم على المسلم" منها إذا احتاج يقرضه، فقال العلماء فيه ليس نصا على حقوق المسلم على المسلم حصراً في أربعة بل تعدت لمائة حق.

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