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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول في ورطة.. تقارير: محمد صلاح قد ينضم إلى برشلونة بنهاية تعاقده

محمد صلاح ويورجن
محمد صلاح ويورجن كلوب

كشفت تقارير إعلامية عن وجود ضغوط متزايدة على إدارة نادى ليفربول الإنجليزي بشأن تجديد عقود محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر الوطني خلال الفترة المقبلة.

وذكرت التقارير الإعلامية أن الضغط يتزايد على إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، لا سيما وأنه بحسب مصادر مقربة من محمد صلاح فنجم منتخب مصر الوطني ينوي الانضمام إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني بنهاية عقده الموسم المقبل.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن ما ساهم فى زيادة الضغوط على إدارة نادي ليفربول الإنجليزي؛ هو أن محمد صلاح نجم منتخب مصر والريدز تُوج للتو بجائزة أفضل لاعب في ليفربول للموسم الثاني على التوالي.

كلوب يتغزل فى صلاح

وسبق أن أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بفوز محمد صلاح لاعب الريدز ومنتخب مصر الوطني بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي.

وفي تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول قال كلوب: “ما أحبه حقًا في هذه الجائزة هو أن اللاعبين صوتوا لها، هذه هي الجائزة الوحيدة التي يجب أن تهتم بها”.

وأكمل : "بغض النظر عما يقوله المؤيدون ، يقول مؤيدوك دائمًا ،" أوه أنت الأعظم "ويقول الآخرون ،" كيف يمكنه الفوز بها؟ ، لذا ، في حالة مو، من الواضح أنها الأرقام ، وتسجيل الأهداف. لكن تسجيل أكبر عدد من الأهداف وتقديم أكبر قدر من التمريرات الحاسمة ، مع كل التقلبات خلال الموسم ، وكل الأشياء التي أعرفها عن كرة القدم ، هذا هو الفائز المستحق ".

وأضاف مدرب ليفربول: “لقد رأيت كيف يمكنه أن يتحسن عندما اكتشفناه ، عندما رأيت الكثير من مقاطع الفيديو الخاصة بـ محمد صلاح.. انظر الآن”.

وأوضح: "لقد كنت متحمسًا للغاية بشأن فرصة العمل معه ،  لقد تحدثنا ، نعم ، كان هذا حديثًا جيدًا للغاية ولكن من الواضح أننا جميعًا بحاجة إلى وقت أطول لمعرفة الشخص.

وأردف : "اللحظة التي علمت فيها أنها ستكون رائعة عندما عرفته كشخص ، لأنه مليء بالرغبة ، لن يتوقف أبدًا عن التطور ، في الملعب ، إذا أخبرت مو بسبب كثافة المباريات ،" مو ، تدخل الآن ،شكرًا جزيلاً لك  أنا جيد ، أنا جيد ، أحضر لي 10 كرات أخرى. 

وأختتم مدرب ليفربول تصريحاته قائلا : “لذلك فهو يستحق ذلك تمامًا ، ولهذا السبب هو الفائز للمرة الثانية بهذه الكأس الرائعة، بالمناسبة ، استحققتها يا مو”. 

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