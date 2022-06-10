الباز عن مباراة مصر وإثيوبيا: المنتخب ومدربه إيهاب جلال عكننوا علينا

قال الإعلامي محمد الباز: “لا أقدر أن أتجاهل ما يمكن اعتباره مهزلة كاملة الأركان حدثت أمس.. الناس فى مصر بتبحث عن أى شئ من أجل الفرحة حتى لو كانت مباراة كرة قدم.. ولكن للأسف الشديد المنتخب ومدربه إيهاب جلال عكننوا على مصر".

وأضاف “الباز” خلال برنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “لا يجب أن نتجاهل تلك المهزلة لأنها قلة قيمة.. وإيهاب جلال لا يصلح على الإطلاق لهذه المهمة وإتحاد الكرة قام باجتماع من أجل مناقشة أسباب خسارة مصر أمام أثيوبيا وينظروا فى قرار توجيه الشكر للمدرب إيهاب جلال.. وبعدين قالك لا مينفعش ناخد دلوقتي هذا القرار لأن لدينا مباراة يوم الثلاثاء القادم مع كوريا الجنوبية وهي مباراة ودية ولكنهم سرفوا وأرسلوا طائرة خاصة للفريق”.

وتابع: “وجود إيهاب جلال نفسه هو اللي عامل ربكة للاعبين.. لأن المدير الفني يجب أن يكون شخصية وهو ليس شخصية وكاريزما وهو معندوش دا .. لكن اللي حدث أمس مكنش أداء ومصر تدفع ليه ثمن غالي جدا لأن المدير الفني بتاع المنتخب لا راجل عنده كاريزما أو خطة.. وأقسم بالله أول مرة أعرف أن أثيوبيا لديها فريق وهو فى ذيل قائمة الفرق الإفريقية".