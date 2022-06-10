مصطفى بكري: مجلة الكواكب وثقت تاريخ الفن.. وقرار إغلاقها صدمة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه منذ أسبوع تقريبا، أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، قرارا بدمج مجلتي الكواكب، وطبيبك الخاص، في مجلة حواء التي تصدر عن المؤسسة نفسها دار الهلال مع إنشاء موقع إلكتروني خاص لكل إصدار.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلة الكواكب العريقة وثقت خلال 90 عامًا تاريخ الفن المصري؛ وقد انتهت رحلتها الآن، مشيرا إلى أنه مع بداية يونيو، كان عدد الكواكب الـ3690 هو الأخير.

القرار صادم

وبين مصطفى بكري، أن مجلة الكواكب، التي تصدر عن دار الهلال، أثارت قضايا مهمة على مدار تاريخها، وكما كان لها هذا الأثر البالغ، كان قرار غلقها صادما للكثيرين.

واختتم مصطفى بكري، بأن الفنان صلاح عبد الله غرد على تويتر وقال «معظم الفنانين زعلانين على لإغلاق مجلة الكواكب»، وطالب بدعم الجميع للمجلة واقترح أن تصدر بشكل نصف شهري».