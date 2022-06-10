أسعار الذهب تتراجع في ختام تعاملات اليوم الجمعة

استمرت أسعار الذهب في مصر في التراجع، خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة 10 يونيو 2022، بمتوسط 6 جنيها للجرام الواحد، مقارنة بتعاملات منتصف اليوم، وفقا لآخر تحديث لموقع EGYPT GOLD PRICE .

أسعار الذهب دون مصنعية

أسعار الذهب ..سجل أعلى سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 1147 جنيها .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 1004 جنيهات مقارنة بـ 1010 جنيهات منتصف تعاملات الجمعة .

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسَطِي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة لنحو 861 جنيها .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 ختام اليوم الجمعة نحو669 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الجمعة نحو 574 جنيها.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة لـ 8032 جنيها .

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة نحو 1.1 مليون جنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1874 دولار للأوقية

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية