أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11-6-2022

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 11 يونيو 2022 وفقا لاخر تحديث لموقع EGYPT GOLD PRICE .

أسعار الذهب دون مصنعية

أسعار الذهب ..سجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 1147 جنيها .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 1004جنيها .

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 861 جنيها .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو669 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم السبت نحو 574 جنيها.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت لـ 8032 جنيها .

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم السبت نحو 1.1 مليون جنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1874 دولار للأوقية

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية