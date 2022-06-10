عمرو أديب عن هزيمة المنتخب من إثيوبيا: جايبين مدرب معندوش CV

علق الإعلامي عمرو أديب، علي خسارة المنتخب المصري أم نظيره الإثيوبي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، قائلا:" هزيمة مذلة، وإحنا جايبين مدرب من غير مدرب".

وأوضح خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" الكرة المصرية واقعة واقعة غير طبيعية، والاخفاقات في كل الفرق، إحنا مبنعرفش نتكلم كرة، وتاني، يظهر لنا مصنع الشماعات، ويقولوا: أصل اللاعبين تعبانين، هاتوا لهم دكتور نفساني، مردفا:" هناك حالة من العشوائية تدار بها منظومة كرة القدم".

وأكمل: "ما هو الوقت المناسب اللي هنتكلم فيه عن الكرة المصرية؟، جايبين مدرب معندوش CV، طب كيروش مشيناه ليه وهو في النهائي؟، طب وحسام البدري؟"

