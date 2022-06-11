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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تناول أقراص مخدرة..العثور على جثة شاب بجوار محطة محولات نجع حمادي بقنا

صدى البلد

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، على جثة شاب خلف العمارات السكنية بجوار شبكة كهرباء الالمونيوم بنجع حمادى.

 

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد بالعثور على جثة شاب خلف العمارات السكنية المجاورة لشبكة كهرباء الالمونيوم.

 

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و تبين أن الجثة لـ محمد حسن أحمد 23 عاماً ، و أن هناك شبهه جنائية وراء العثور على الجثة بوضعها الحالى، و أن المتوفى تناول أقراص غير معلومة.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


 

قنا نجع حمادى مستشفي جثة شبكة كهرباء العمارات السكنية

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