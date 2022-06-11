تناول أقراص مخدرة..العثور على جثة شاب بجوار محطة محولات نجع حمادي بقنا

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، على جثة شاب خلف العمارات السكنية بجوار شبكة كهرباء الالمونيوم بنجع حمادى.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد بالعثور على جثة شاب خلف العمارات السكنية المجاورة لشبكة كهرباء الالمونيوم.

و تبين أن الجثة لـ محمد حسن أحمد 23 عاماً ، و أن هناك شبهه جنائية وراء العثور على الجثة بوضعها الحالى، و أن المتوفى تناول أقراص غير معلومة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



