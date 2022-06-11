أسعار العملات.. الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو

سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو"، وذلك خلال تعاملات سلة العملات اليوم، السبت 11 يونيو 2022.

وانخفض الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.44% ليتداول عند 1.2310 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.49%، إلى 1.1705 يورو.

وعلى الصعيد المحلي، واصل سعر الدولار الأمريكى استقراره مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم، السبت 11 يونيو 2022 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سعر الدولار في مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم، السبت، فى البنك المركزي 18.64 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم، السبت، فى مصرف أبوظبى الإسلامي 18.68 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك “التجاري الدولي CIB، والإسكندرية، والأهلى المتحد، والعقارى المصري العربي” 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم، السبت، فى بنوك “كريدى أجريكول، وقطر الوطني QNB” نحو 18.66جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك “الأهلى، ومصر” نحو 18.65جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، فى بنوك “المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية، وفيصل الإسلامي” نحو 18.65 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم، السبت، فى بنك البركة نحو 18.63 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم، السبت، فى بنوك “العربى الأفريقى الدولى، وأبوظبي التجاري، وبلوم، والمشرق، واتش اس بى سى HSBC، والبركة، وأبوظبى الأول FAB، والإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني، وقناة السويس، والمصرف العربي الدولي، والتنمية الصناعية، والمصرف المتحد” نحو 18.63 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء لـ الدولار

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.68 جنيه للشراء.

وأصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصرى خلال آخر اجتماعاتها قرارا برفع سعر الفائدة على الودائع والاقتراض 2% ليصبح سعر الفائدة على الودائع 11.25%، وعلى الاقتراض 12.25%، سعر الائتمان والخصم ليصبح 11.75%، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وفى نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي، وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي، وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.