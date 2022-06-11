مشروع رواد 2030 يعقد ندوة توعوية بريادة الأعمال لطلاب جامعة المستقبل

عقد مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ندوة توعوية بريادة الأعمال بعنوان "مناقشة الفرص والتحديات لريادة الأعمال في مصر" لطلاب جامعة المستقبل بمحافظة القاهرة وذلك ضمن فعاليات وأنشطة "حملة المليون ريادي"، وبحضور د. غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 د. عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، د.نجوى خشبه، عميدة كلية التجارة وادارة الأعمال، د.عزه حجازي، وكيلة لجنة خدمة المجتمع د. نهى شعراوي، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمسار الوظيفي، د. محمد بدر، نائب رئيس الجامعة، عبادة محمد خبير ريادة الأعمال مدرب جامعة المستقبل بريادة الأعمال.

وخلال كلمتها بالندوة، أوضحت الدكتورة غادة خليل أن الندوة تأتي فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون مع الجامعة الذى تم توقيعه فى منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ ٢٠٢٢، مشيرة إلى أن الهدف من مشروع رواد 2030 يتمثل في نشر فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر بين الشباب، فضلًا عن النهوض بالكفاءات الشابة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عن طريق خلق مجتمع علمي قادر على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار.

وأشارت خليل إلى محاور المشروع ومنها محور التعليم ومن خلاله تم إطلاق ماجستير مهني لريادة الأعمال ودعم الإبتكار الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة كامبردج، منوهة عن تخريج الدفعة الأولى من البرنامج وإطلاق الدفعة الثانية منذ عدة أيام، كما تم إطلاق دبلومة لريادة الأعمال تنفذ بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، وشهادة مهنية أخرى تنفذ مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، مؤكدة أن هذه البرامج شهدت إقبال كبير من الشباب.

وسلطت خليل الضوء على "حملة المليون ريادي" التي أطلقتها الوزارة وتستهدف تأهيل مليون رائد أعمال مصرى من كل الفئات العمرية والخلفيات الثقافية المختلفة والمهتمين بمجال ريادة الأعمال بحلول عام 2030، وتوفر المنصة حزمة كبيرة من الموضوعات أونلاين باللغة العربية والإنجليزية ولغة الإشارة، وعلى ثلاث مراحل تأهيلية مختلفة، للوصول إلى تنمية المهارات الأساسية المطلوبة لتأهيل رواد الأعمال.

شارك في الندوة أكثر من 200 طالب وطالبة من الكليات المختلفة وأظهروا تفاعلًا كبيرًا ، وتناولت الندوة عرض عدة موضوعات منها تعريف من هو رائد الأعمال وكيف تعرف وتصبح رائد أعمال ومصادر الدخل المتنوعة لبدء المشروع الريادي وغيرها وأنشطة تفاعلية مع الطلاب.