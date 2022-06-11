عباس شومان: لو صحت واقعة التبرك ببالوعة الصرف فهو سفه وجهل

شهدت مدينة ادكو بمحافظة البحيرة، واقعة موسفة تتضمن قيام بعض الأهالي بفتح بالوعة صرف صحي وأخذ الماء منها، ظنا منهم أنها تشفي الأمراض الجلدية ويتبركوا بمياه البالوعة.

وعلق الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ووكيل الأزهر السابق، أنه إن صحت هذه الواقعة فهي عبارة عن منتهى السفه والتخلف.

غلق بئر صرف صحي

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، كل الجهات المعنية بالمحافظة، بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق بئر صرف صحي يتبرك بها بعض المواطنين، وتوعيتهم بخطورة هذا الأمر.

جاء ذلك فور رصد فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من المواطنين في مدينة ادكو يستخدمون مياه الصرف بأحد آبار الصرف المجاورة للمساجد؛ بزعم أنها تشفى من الأمراض الجلدية، اعتقادا منهم أنها مياه مبروكة تشفيهم من أمراضهم.

وأغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو، برئاسة هشام عابدين، البئر تماما؛ عقب رفع تراكمات المياه منه؛ كونة بئر صرف غير رسمي، ولا يتصل بشبكة الصرف الصحي.

حكم التوسل بالرسول وآل البيت



قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن التوسل إلي الله بالرسول وآل البيت جائز شرعا، فالقاضي هو الله والمجيب هو الله.

وتابع علام ، خلال حواره ببرنامج "مكارم الاخلاق" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" نصل إلي القلب السليم بجهاد النفس علي المعاصي".

وأوضح المفتي : " سيدنا محمد يحبنا عندما نكون مخلصين لله في كل تكاليف الدين، والقرآن الكريم يترجم هذه الحقيقة الربانية ".

وأكمل شوقي علام: "من الضروري أن يكون الإنسان مخلصا إلى ربه في كافة تفاصيل حياته وان يتبع الشرع الشريف".